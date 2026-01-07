Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall am Zebrastreifen

Jena (ots)

Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem VW die Rudolstädter Straße stadtauswärts. Auf Höhe eines Zebrastreifens bei der Haltestelle "Ringwiese" stand ein 17-Jähriger und wollte die Straße überqueren. Als der Fußgänger loslief reagierte der Autofahrer zu spät und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene Krankenhaus gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell