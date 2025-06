POL-HAM: POL-HAM: Wohnungseinbruchsradar Hamm für die Woche vom 26. Mai bis 1. Juni 2025

Hamm-Heessen (ots) - Eine 22-Jährige ist am Dienstag, 4. März, gegen 23:30 Uhr, von einem 23-jährigen Mann an der Jahnstraße mit einem Baseballschläger geschlagen worden. Die junge Frau war nach einem Streit von dem Mann mit dem Baseballschläger mehrfach im Kopfbereich getroffen worden und musste sich in ...

mehr