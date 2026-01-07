Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie in Supermarkt gestohlen

Jena (ots)

Eine 86-Jährige Frau war am Montagmittag in Jena-Göschwitz einkaufen und hatte ihre Tasche an einen Einkaufswagen gehangen. Die Dame hatte für einen Moment ihren Blick von der Tasche abgewandt. Nachdem sie an die Kasse getreten war um ihren Einkauf zu bezahlen, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. In diesem befanden sich über 50 Euro Bargeld sowie diverse Karten und Dokumente. Die Dame erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Hinweise auf einen Täter gibt es bisher nicht.

