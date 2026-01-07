PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Portemonnaie in Supermarkt gestohlen

Jena (ots)

Eine 86-Jährige Frau war am Montagmittag in Jena-Göschwitz einkaufen und hatte ihre Tasche an einen Einkaufswagen gehangen. Die Dame hatte für einen Moment ihren Blick von der Tasche abgewandt. Nachdem sie an die Kasse getreten war um ihren Einkauf zu bezahlen, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. In diesem befanden sich über 50 Euro Bargeld sowie diverse Karten und Dokumente. Die Dame erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Hinweise auf einen Täter gibt es bisher nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Verkehrsunfall am Zebrastreifen

    Jena (ots) - Ein 74-Jähriger fuhr mit seinem VW die Rudolstädter Straße stadtauswärts. Auf Höhe eines Zebrastreifens bei der Haltestelle "Ringwiese" stand ein 17-Jähriger und wollte die Straße überqueren. Als der Fußgänger loslief reagierte der Autofahrer zu spät und kollidierte mit diesem. Der Fußgänger kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde für weitere Untersuchungen in das nächstgelegene ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Versuchter Diebstahl eines Quads

    Jena (ots) - Ein 43-Jähriger ging am Dienstagmittag zu seiner Garage in Jena-Löbstedt, dabei musste er feststellen, dass seine dortige Garage aufgebrochen war. In der Garage befand sich ein Quad, welches er dort abgestellt hatte. Dieses war noch da, jedoch war das Zündschloss beschädigt. Unbekannte hatten zunächst gewaltsam die Garage geöffnet und mittels eines unbekannten Werkzeuges versucht, dass Quad zu starten. ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:00

    LPI-J: Wildunfall bei Pfiffelbach

    Pfiffelbach (ots) - Zwischen Pfiffelbach und Wersdorf kam es gestern Nachmittag zu einem Wildunfall. Als dort ein Reh die Straße überquerte, konnte eine heranfahrende 35-jährige Skoda-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Tier zusammen. Das Reh verstarb noch an der Unfallstelle. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren