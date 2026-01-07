PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin kollidiert mit Auto

Weimar (ots)

Eine Radfahrerin fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Erfurter stadteinwärts, dabei fuhr sie zwar auf dem Radweg, jedoch auf der falschen Straßenseite. Ein 50-Jähriger Opel-Fahrer wollte mit seinem Auto von der Peter-Cornelius-Straße in die Erfurter Straße einbiegen. Dabei rechnete er mutmaßlich nicht mit der Radfahrerin und übersah diese. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweis: Die Polizei empfiehlt immer das Tragen eines Schutzhelmes beim Benutzen eines Fahrrades, dieser bewahrt einen vor schwereren Kopfverletzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Diebstahl bei Nacht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Zauns-Elemente gestohlen. Dabei betraten die unbekannten Täter das Grundstück und entfernten die Sicherung an den gelagerten Zäunen. Der Wert der erlangten Zaunstücke wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Saale Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Verdächtiges Ansprechen von Kindern

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - In Milda soll nach ersten Informationen am Sonntag gegen Mittag, ein 6-Jähriges Mädchen von einem Mann angesprochen worden sein. Dieser fragte das Kind, ob dieses seine Katze im Auto streicheln wollen würde. Nachdem ein weiteres Fahrzeug angefahren kam, entfernte sich der Mann. Der Mann war ohne Bart und fuhr ein dunkles Auto. Weitere Informationen zu der Person sind zum gegenwärtigen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Portemonnaie in Supermarkt gestohlen

    Jena (ots) - Eine 86-Jährige Frau war am Montagmittag in Jena-Göschwitz einkaufen und hatte ihre Tasche an einen Einkaufswagen gehangen. Die Dame hatte für einen Moment ihren Blick von der Tasche abgewandt. Nachdem sie an die Kasse getreten war um ihren Einkauf zu bezahlen, stellte sie fest, dass ihr Portemonnaie gestohlen wurde. In diesem befanden sich über 50 Euro Bargeld sowie diverse Karten und Dokumente. Die Dame ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren