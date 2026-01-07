Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin kollidiert mit Auto

Weimar (ots)

Eine Radfahrerin fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Erfurter stadteinwärts, dabei fuhr sie zwar auf dem Radweg, jedoch auf der falschen Straßenseite. Ein 50-Jähriger Opel-Fahrer wollte mit seinem Auto von der Peter-Cornelius-Straße in die Erfurter Straße einbiegen. Dabei rechnete er mutmaßlich nicht mit der Radfahrerin und übersah diese. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin kam zu Fall und verletzte sich leicht am Kopf. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Hinweis: Die Polizei empfiehlt immer das Tragen eines Schutzhelmes beim Benutzen eines Fahrrades, dieser bewahrt einen vor schwereren Kopfverletzungen.

