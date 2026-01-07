LPI-J: Diebstahl bei Nacht
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Zauns-Elemente gestohlen. Dabei betraten die unbekannten Täter das Grundstück und entfernten die Sicherung an den gelagerten Zäunen. Der Wert der erlangten Zaunstücke wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Saale Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen.
