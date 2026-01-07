PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Türen beschädigt

Weimar (ots)

In Weimar Nord haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, unbekannte zwei Zimmertüren in einer Gemeinschaftsunterkunft eingetreten. Die jeweiligen Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt nicht in ihren Zimmern. Der Vorfall wurde durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes festgestellt und gemeldet. Der entstandene Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Wert geschätzt. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bisher nicht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Einbruch in Weimar Nord

    Weimar (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Baumarkt in Weimar Nord eingebrochen. Dort öffneten sie gewaltsam ein Tor und verschafften sich so Zutritt zum Verkaufsbereich. Sie stahlen mehrere Schlitten im Wert von über 100 Euro. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Radfahrerin kollidiert mit Auto

    Weimar (ots) - Eine Radfahrerin fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Erfurter stadteinwärts, dabei fuhr sie zwar auf dem Radweg, jedoch auf der falschen Straßenseite. Ein 50-Jähriger Opel-Fahrer wollte mit seinem Auto von der Peter-Cornelius-Straße in die Erfurter Straße einbiegen. Dabei rechnete er mutmaßlich nicht mit der Radfahrerin und übersah diese. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin kam zu Fall ...

  • 07.01.2026 – 08:00

    LPI-J: Diebstahl bei Nacht

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Eisenberg: Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Zauns-Elemente gestohlen. Dabei betraten die unbekannten Täter das Grundstück und entfernten die Sicherung an den gelagerten Zäunen. Der Wert der erlangten Zaunstücke wird auf über 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei Saale Holzland hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1504 E-Mail: ...

