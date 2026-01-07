LPI-J: Mehrere Türen beschädigt

Weimar (ots) - Eine Radfahrerin fuhr am Dienstagnachmittag mit ihrem Fahrrad die Erfurter stadteinwärts, dabei fuhr sie zwar auf dem Radweg, jedoch auf der falschen Straßenseite. Ein 50-Jähriger Opel-Fahrer wollte mit seinem Auto von der Peter-Cornelius-Straße in die Erfurter Straße einbiegen. Dabei rechnete er mutmaßlich nicht mit der Radfahrerin und übersah diese. Es kam zur Kollision. Die Radfahrerin kam zu Fall ...

mehr