Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Korrektur: Stromausfall in Teilen von Stadtroda

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Saale-Holzland-Kreis Stadtroda: Am frühen Dienstagmorgen blieb es in einigen Teilen von Stadtroda dunkel. Der Strom war ausgefallen. Durch einen 74-Jährige wurde die Ursache schnell gefunden, mutmaßlich hat ein Lkw einen Stromverteilerkasten gerammt und dabei so schwer beschädigt, dass der Strom ausgefallen war. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf. Dazu wurde der Energieversorger informiert, welcher die Stromversorgung wiederherstellte.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

