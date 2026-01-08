PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Flasche 10 Euro Scheine

Jena (ots)

Am Mittwochabend kam ein glatzköpfiger Mann in einen Supermarkt in Jena-Winzerla und kaufte etwas ein. Er bezahlt die Ware mit einem 10 Euro-Schein. Wenig später kam der Mann erneut in den Markt und kaufte erneut etwas mit einem 10 Euro-Schein. Der 20-Jährigen Kassiererin kam dies seltsam vor und sie überprüfte nochmal die beiden Geldscheine, dabei kam die Vermutung auf, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten bestätigen, dass es sich um Falschgeld handelte, elementare Sicherheitsmerkmale fehlten. Die Geldscheine wurden sichergestellt, und eine Anzeige aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

