LPI-J: Streit eskaliert, zwei Verletzte
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Hermsdorf: Am späten Mittwochabend meldeten Anwohner eine Streitigkeit vor einem Mehrfamilienhaus, diese war im Begriff sich zu einer handfesten Auseinandersetzung zu entwickeln. Alarmierte Polizeibeamte konnten die zwei Beteiligten feststellen. Diese hatten sich aus bisher ungeklärten Gründen gestritten und im Anschluss gegenseitig geschlagen. Bei den Personen handelte es sich um einen 55-Jährigen und einen 20-Jährigen Mann. Der Ältere der beiden, ist im Zuge der Auseinandersetzung bei einer Treppe gestürzt und verletzte sich leicht. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.
