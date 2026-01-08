LPI-J: Streit eskaliert, zwei Verletzte

Jena (ots) - Am Mittwochabend kam ein glatzköpfiger Mann in einen Supermarkt in Jena-Winzerla und kaufte etwas ein. Er bezahlt die Ware mit einem 10 Euro-Schein. Wenig später kam der Mann erneut in den Markt und kaufte erneut etwas mit einem 10 Euro-Schein. Der 20-Jährigen Kassiererin kam dies seltsam vor und sie überprüfte nochmal die beiden Geldscheine, dabei kam die Vermutung auf, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten ...

