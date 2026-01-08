PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Streit eskaliert, zwei Verletzte

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am späten Mittwochabend meldeten Anwohner eine Streitigkeit vor einem Mehrfamilienhaus, diese war im Begriff sich zu einer handfesten Auseinandersetzung zu entwickeln. Alarmierte Polizeibeamte konnten die zwei Beteiligten feststellen. Diese hatten sich aus bisher ungeklärten Gründen gestritten und im Anschluss gegenseitig geschlagen. Bei den Personen handelte es sich um einen 55-Jährigen und einen 20-Jährigen Mann. Der Ältere der beiden, ist im Zuge der Auseinandersetzung bei einer Treppe gestürzt und verletzte sich leicht. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Suche nach Hund endet in Handschellen

    Jena (ots) - Ein 34-Jähriger war gestern Nachmittag in Jena-Löbstedt auf der Suche nach seinem Hund. Dazu suchte er eine 42-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf und forderte seinen Hund zurück. Die Frau war aber gar nicht im Besitz des Hundes. Der Mann trat mehrfach gegen die Tür und beleidigte die Frau. Er ging anschließend weiter zu einem ihm bekannten Nachbar. Dort warf er aus bisher ungeklärten Gründen einen ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Verletzte Frau nach Kollision

    Jena (ots) - Ein 64-Jähriger fuhr am Mittwochabend mit einem Skoda hinter einer 23-Jährigen Opel-Fahrerin den Jenzigweg stadteinwärts. Beide wollten nach links in die Karl-Liebknecht-Straße einbiegen und ordneten sich dementsprechend ein. Wegen einer roten Ampel musste die 23-Jährige ihr Fahrzeug stoppen. Der hinter ihr befindliche Skoda-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Im Zuge des Zusammenpralls ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:50

    LPI-J: Flasche 10 Euro Scheine

    Jena (ots) - Am Mittwochabend kam ein glatzköpfiger Mann in einen Supermarkt in Jena-Winzerla und kaufte etwas ein. Er bezahlt die Ware mit einem 10 Euro-Schein. Wenig später kam der Mann erneut in den Markt und kaufte erneut etwas mit einem 10 Euro-Schein. Der 20-Jährigen Kassiererin kam dies seltsam vor und sie überprüfte nochmal die beiden Geldscheine, dabei kam die Vermutung auf, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren