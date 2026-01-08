Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Suche nach Hund endet in Handschellen

Jena (ots)

Ein 34-Jähriger war gestern Nachmittag in Jena-Löbstedt auf der Suche nach seinem Hund. Dazu suchte er eine 42-Jährige an ihrer Wohnanschrift auf und forderte seinen Hund zurück. Die Frau war aber gar nicht im Besitz des Hundes. Der Mann trat mehrfach gegen die Tür und beleidigte die Frau. Er ging anschließend weiter zu einem ihm bekannten Nachbar. Dort warf er aus bisher ungeklärten Gründen einen Fernseher im Wert von ca. 100 Euro aus dem Fenster und ergriff anschließend die Flucht. Hinzugerufene Polizeibeamte konnten ihn dann in der Nähe aufgreifen. Der 34-Jährige war hoch aggressiv und beleidigte sofort die Polizeibeamten. Da eine körperliche Auseinandersetzung drohte, wurden ihm Handschellen angelegt und er wurde im Inspektionsdienst Jena in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zwischenzeitlich konnten andere Polizisten den Hund finden. Diese brachten das Tier zur Wohnanschrift des Besitzers. So konnte der Mann beruhigt werden, er wurde dann von einem Familienangehörigen bei der Polizeidienststelle abgeholt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell