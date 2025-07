Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 06:45 Uhr auf der A31 zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Sattelzug mit Siloauflieger und niederländischer Zulassung touchierte einen anderen Sattelzug eines 55-Jährigen im zweispurigen Bereich der Abfahrt Meppen-Nord aus Norden kommend in Fahrtrichtung B402. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Sattelzug zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931 - 9490 zu melden.

