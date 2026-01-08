Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Hundebiss

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Bereits am 24.12.2025 kam es im Park an der Ilm in der Nähe des Ochsenauges zu einem tragischen Vorfall. Ein 1-Jähriges Kind ging zusammen mit seiner Familie spazieren. Dabei hatten sie auch einen angeleinten Hund dabei. Plötzlich kam ein anderer Hund angerannt und wollte auf den Hund der Familie losgehen. Unglücklicherweise stand das Kind zwischen den beiden Hunden und wurde ebenfalls attackiert. Das Kind erlitt mehrere Bissverletzungen im Gesicht und wurde leicht verletzt. Aber auch der angegriffene Hund wurde verletzt. Der angreifende Hund war nicht angeleint und wurde in der Folge von seinem Besitzer gerufen, welcher den Vorfall offenbar nicht mitbekommen hatte. Die Familie konnte jedoch keinen Kontakt zu diesem aufnehmen. Die Polizei sucht nun Zeugen die den Sachverhalt beobachtet haben oder die Hinweise zu dem Hund oder den Besitzer geben können. Der Hund wurde wie folgt beschrieben:

Dunkelbraun bzw. gräulich Weißer Latz Vermutlich Staffordshire Bullterrier Lief ohne Halsband.

Hinweise nimmt der Polizeiinspektion Weimar jederzeit dankend entgegen (03643 882-0, PI.Weimar@polizei.thueringen.de). Das entsprechende Aktenzeichen lautet 0333867/2025.

