LPI-J: Versuchter Einbruch

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Bereits am 24.12.2025 kam es im Park an der Ilm in der Nähe des Ochsenauges zu einem tragischen Vorfall. Ein 1-Jähriges Kind ging zusammen mit seiner Familie spazieren. Dabei hatten sie auch einen angeleinten Hund dabei. Plötzlich kam ein anderer Hund angerannt und wollte auf den Hund der Familie losgehen. Unglücklicherweise stand das Kind zwischen den beiden Hunden und wurde ebenfalls attackiert. Das Kind erlitt mehrere Bissverletzungen im ...

mehr