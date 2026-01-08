LPI-J: Versuchter Einbruch
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Nohra: Ein 40-Jähriger Zeuge stellte am Mittwochmorgen einen Einbruch in eine Firma in Nohra fest. Unbekannte hatten mutmaßlich ein Fenster aufgehebelt und beschädigt und sich dann Zutritt in das Gebäude verschafft. Dort suchten die Täter nach möglichen Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts erbeutet. Der entstandene Schaden wird auf über 500 Euro geschätzt. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen.
