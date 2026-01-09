LPI-J: Kaugummiautomat aufgebrochen
Jena (ots)
Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Jena-Göschwitz einen Kaugummiautomaten aufgebrochen. Die unbekannten Täter nahmen den Automaten von einer Wand ab und begaben sich zu einem nahegelegenen Sportplatz. Dort brachen sie ihn auf und entwendeten das darin enthaltene Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Die Polizei Jena hat die Ermittlungen aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell