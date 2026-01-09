Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Schockanrufe in Jena

Jena (ots)

Eine 88-Jährige erhielt am frühen Donnerstagnachmittag einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Dabei gab sich eine männliche Person als Polizist aus und gab an, dass die Tochter der Frau einen Unfall gehabt hätte. Die 88-Jährige erkannte jedoch die Betrugsmasche sofort und legte direkt wieder auf. Sie informierte in der Folge die richtige Polizei über den Vorfall. Diese hat nun eine Anzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen. Hinweis: Seien sie misstrauisch, wenn von ihnen Geld am Telefon gefordert wird. Legen sie direkt auf und informieren sie ihre örtliche Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell