LPI-J: Polizei unterstützt den Zoll
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Stadtroda: Im Rahmen einer Kontrolle am Donnerstagmittag, stellten Zollbeamte zwei türkischstämmige Staatsbürger auf einer Baustelle fest. Die beiden Männer im Alter von 21 und 22 Jahren führten keine Ausweisdokumente bei sich. Die Männer wurden zur Polizeidienststelle in Stadtroda gebracht. Dort wurden die Personalien der Männer aufgenommen und erfasst. In der Folge wurden sie an die Ausländerbehörde übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen illegalen Aufenthalts wurde eingeleitet. Ob die beiden Männer einer Arbeitstätigkeit nachgegangen sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.
