LPI-J: Polizei unterstützt den Zoll

Jena (ots) - Eine 88-Jährige erhielt am frühen Donnerstagnachmittag einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Dabei gab sich eine männliche Person als Polizist aus und gab an, dass die Tochter der Frau einen Unfall gehabt hätte. Die 88-Jährige erkannte jedoch die Betrugsmasche sofort und legte direkt wieder auf. Sie informierte in der Folge die richtige Polizei über den Vorfall. Diese hat nun eine Anzeige wegen versuchten Betruges aufgenommen. Hinweis: Seien sie ...

mehr