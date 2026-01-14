Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen

Lkr. Tuttlingen) Rauch in Grundschule löst Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus (14.01.2026)

Immendingen (ots)

Rauch hat in der Schlossschule Immendingen am Mittwochmorgen einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst.

Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 10:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung, ausgehend von den Schultoiletten der Grundschule. Etwa 200 Schülerinnen und Schüler mussten daraufhin das Schulgebäude verlassen und wurden in einer Turnhalle durch den Rettungsdienst betreut. Bei mehreren Kindern bestand der Verdacht, dass sie Rauchgas eingeatmet haben könnten. Inwiefern diese verletzt wurden, bedarf weiterer Abklärung.

Die Freiwillige Feuerwehr Immendingen und Geisingen konnte einen kleineren Brand in der Toilette ablöschen und lüftete das Schulgebäude im Anschluss. Die Kriminalpolizei Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

