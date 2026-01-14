Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) 39-Jähriger bei körperlicher Auseinandersetzung durch Hundebiss leicht verletzt (14.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Lindenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein 57-Jähriger geriet dabei gegen 01:30 Uhr mit einem 39-Jährigen in Streit und schlug diesem mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zudem führte der 57-Jährige einen Rottweiler mit sich, der den 39-Jährigen mehrfach biss. Der Geschädigte erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Klinikum gebracht. Das Polizeirevier Oberndorf hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

