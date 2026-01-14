Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) 58-jähriger Ford-Fahrer erfasst 76-jährigen Fußgänger und verletzt diesen leicht (13.01.2026)

Schramberg (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger hat sich am Dienstagnachmittag in der Heiligenbronner Straße ereignet. Ein 58-jähriger Mann wollte gegen 16:30 Uhr mit einem Ford aus der Ausfahrt des Parkplatzes eines Drogeriemarktes auf die Straße fahren. Hierbei übersah er einen querenden 76-jährigen Fußgänger und erfasste diesen leicht. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Ford entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell