POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) 58-jähriger Ford-Fahrer erfasst 76-jährigen Fußgänger und verletzt diesen leicht (13.01.2026)
Schramberg (ots)
Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fußgänger hat sich am Dienstagnachmittag in der Heiligenbronner Straße ereignet. Ein 58-jähriger Mann wollte gegen 16:30 Uhr mit einem Ford aus der Ausfahrt des Parkplatzes eines Drogeriemarktes auf die Straße fahren. Hierbei übersah er einen querenden 76-jährigen Fußgänger und erfasste diesen leicht. Der Fußgänger erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Am Ford entstand kein Sachschaden.
