Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei und Gemeindevollzugsdienst führen gemeinsame Fahrrad-Kontrollen im Stadtgebiet durch (12.01.2026)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz und Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdienstes haben am Montagnachmittag/frühen Abend gemeinsam den Fahrradverkehr im Stadtgebiet überwacht. Im Zeitraum zwischen 16 und 19 Uhr kontrollierten die Beamten - die durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt wurden - im Bereich des Zähringerplatzes und am Sternenplatz insgesamt 22 Radfahrende, die an den dortigen Fußgänger-/Radfahrerampeln das Rotlicht missachteten und einfach drüberfuhren. Die Betroffenen erwartet dafür nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt. Zudem überwachten sie den Fahrradverkehr an der Kreuzung Schottenstraße/Wallgutstraße. Dabei erwischten sie 37 Radler, die in die falsche Richtung unterwegs waren und dafür mit 20 Euro zur Kasse gebeten wurden und erfreulicherweise "nur" neun, die kein oder ein nicht ordnungsgemäß funktionierendes Licht an ihrem Zweirad hatten, was sie ein Verwarngeld von 20 Euro kostete.

