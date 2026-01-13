Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) 98-Jähriger missachtet Vorfahrt: Ein Leichtverletzter und etwa 4.000 Euro Sachschaden (12.01.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Vorfahrtsunfall mit einer leicht verletzten Person und Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro hat sich am Montagnachmittag in der Straße "Im Vogelloch" ereignet.

Ein 98-jähriger Mann missachtete gegen 15:45 Uhr mit seinem Mitsubishi an einer Kreuzung im Industriegebiet in Bochingen die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford. Der 44-jährige Ford-Fahrer zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 98-jährige vermeintliche Unfallverursacher blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell