Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg

Lkr. Rottweil) 47-Jährige missachtet Vorfahrt: Etwa 14.000 Euro Sachschaden (12.01.2026)

Schramberg (ots)

Ein Vorfahrtsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag in der Bruckstraße ereignet.

Eine 47-jährige Frau war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Post-Zustellfahrzeug auf der Holderstaudenstraße in Richtung Bachstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bruckstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford einer 36-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell