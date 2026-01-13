PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) 47-Jährige missachtet Vorfahrt: Etwa 14.000 Euro Sachschaden (12.01.2026)

Schramberg (ots)

Ein Vorfahrtsunfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montagnachmittag in der Bruckstraße ereignet.

Eine 47-jährige Frau war gegen 16:00 Uhr mit ihrem Post-Zustellfahrzeug auf der Holderstaudenstraße in Richtung Bachstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Bruckstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford einer 36-Jährigen. Durch den heftigen Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

