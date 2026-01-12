Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Frau nach Unfall von Pkw angefahren - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen einen etwa 35-jahre alten Mann mit kurzen blonden Haaren, Brille und einen weißen Kleinwagen.

Dieser soll am Freitag (09.01.) gegen 18:30 Uhr auf dem Wendersplatz in Neuss zunächst beim Vorbeifahren ein Fahrzeug beschädigt und im Anschluss eine Frau angefahren haben. Die 48-jährige Korschenbroicherin stellte sich ihm und seinem Fahrzeug, nachdem er den Spiegel ihres Autos beschädigt hatte, in den Weg um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der Mann ließ sich dadurch offenbar nicht stören und fuhr trotzdem weiter, traf die Frau am Knie und fuhr vom Parkplatz.

Personen, die Hinweise zu dem Unfallhergang, zum Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell