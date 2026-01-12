Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall zwischen Pkw und Fahrrad: Polizei sucht schwarzen BMW

Dormagen (ots)

Im Nachgang eines Unfalls, der sich am Dienstag, 30. Dezember 2025, ereignet hat, ist die Polizei nun auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer. Dieser soll gegen 06:40 Uhr von der Johannes-Bock-Straße kommend in die Nettergasse, Fahrtrichtung K 18, abgebogen sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 40-jährigen Fahrradfahrer, der auf der Nettergasse fuhr. Dieser kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Autofahrer setzte seine Fahrt nach bisherigem Kenntnisstand fort, ohne anzuhalten.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei sucht deswegen nach dem flüchtigen Verkehrsteilnehmer.

Unterwegs war er in einem schwarzen BMW mit Kölner Kennzeichen.

Hinweise bitte an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 02131 3000.

Das "unerlaubte Entfernen vom Unfallort" - so der Fachausdruck für Fahrerflucht - kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Im Falle eines Unfalls sollten alle Beteiligten vor Ort verbleiben und die Personalien austauschen. Vor allem, wenn es einen Personenschaden gibt, muss die Polizei hinzugezogen werden, um alles zu regeln.

