POL-NE: Silvesterausschreitungen: Ermittler suchen nach weiteren Hinweisen

Silvesterausschreitungen: Ermittler suchen nach weiteren Hinweisen

Dormagen

Polizeibeamte des Kriminalkommissariats 25, der Polizeiwache Dormagen und weiterer Kräfte aller Direktionen waren am Freitagmorgen (09.01.) in Dormagen Hackenbroich unterwegs, klingelten an Wohnungs- und Haustüren und verteilten Flugblätter. Der Grund waren die Ausschreitungen in der Silvesternacht.

Mit Pressemitteilung vom 02.01.2026 - 12:36 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6189139 baten wir um Unterstützung bei der Aufklärung der Ausschreitungen.

Bisher sind noch nicht ausreichend Hinweise eingegangen. Um die Straftaten konsequent aufklären zu können, ist die Polizei auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Daher waren die Polizisten am von Tür zu Tür unterwegs und erhoffen sich weitere Hinweise. Zudem wurden der örtliche Einzelhandel, die Schulen und weitere Einrichtungen mit eingebunden. Informationsblätter und Aushänge wurden verteilt. Vorrangiges Ziel der Aktion war die Generierung sachdienlicher Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung der Tatverdächtigen führen. Ebenso wurde in zahlreichen Gesprächen über die Gefahren nicht zugelassener oder manipulierter Pyrotechnik aufgeklärt.

Die Polizei konnte Sie nicht antreffen, Sie können aber Hinweise geben, dann wenden Sie sich an Ihre Polizei. Unter der Telefonnummer 02131 3000, der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder unter https://nrw.hinweisportal.de/ können Sie der Polizei mit Ihren Hinweisen bei der Aufklärung der Ausschreitungen helfen. Nur so können die Täter für die begangenen Taten einem Strafverfahren unterzogen und somit belangt werden.

