PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Silvesterausschreitungen: Ermittler suchen nach weiteren Hinweisen

POL-NE: Silvesterausschreitungen: Ermittler suchen nach weiteren Hinweisen
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Dormagen (ots)

Polizeibeamte des Kriminalkommissariats 25, der Polizeiwache Dormagen und weiterer Kräfte aller Direktionen waren am Freitagmorgen (09.01.) in Dormagen Hackenbroich unterwegs, klingelten an Wohnungs- und Haustüren und verteilten Flugblätter. Der Grund waren die Ausschreitungen in der Silvesternacht.

Mit Pressemitteilung vom 02.01.2026 - 12:36 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6189139 baten wir um Unterstützung bei der Aufklärung der Ausschreitungen.

Bisher sind noch nicht ausreichend Hinweise eingegangen. Um die Straftaten konsequent aufklären zu können, ist die Polizei auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen. Daher waren die Polizisten am von Tür zu Tür unterwegs und erhoffen sich weitere Hinweise. Zudem wurden der örtliche Einzelhandel, die Schulen und weitere Einrichtungen mit eingebunden. Informationsblätter und Aushänge wurden verteilt. Vorrangiges Ziel der Aktion war die Generierung sachdienlicher Hinweise, die zur Identifizierung und Ergreifung der Tatverdächtigen führen. Ebenso wurde in zahlreichen Gesprächen über die Gefahren nicht zugelassener oder manipulierter Pyrotechnik aufgeklärt.

Die Polizei konnte Sie nicht antreffen, Sie können aber Hinweise geben, dann wenden Sie sich an Ihre Polizei. Unter der Telefonnummer 02131 3000, der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder unter https://nrw.hinweisportal.de/ können Sie der Polizei mit Ihren Hinweisen bei der Aufklärung der Ausschreitungen helfen. Nur so können die Täter für die begangenen Taten einem Strafverfahren unterzogen und somit belangt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 12:17

    POL-NE: Polizei sucht Zeugen

    Kaarst (ots) - Am Freitag (09.01.), gegen 07:30 Uhr, stellte eine Neusserin ihr Fahrzeug auf einen Parkplatz an der Einmündung "Am Dreieck / Am Siepbach" ab. Als sie gegen 08:50 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Schäden an ihrem Auto. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:57

    POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Albin A. aus Neuss

    Neuss (ots) - Am Mittwoch (07.01.) berichteten wir per Pressemeldung von dem vermissten 14-jährigen Albin A. aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6191874 ). Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Junge konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren