Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Polizei sucht Zeugen
Kaarst (ots)
Am Freitag (09.01.), gegen 07:30 Uhr, stellte eine Neusserin ihr Fahrzeug auf einen Parkplatz an der Einmündung "Am Dreieck / Am Siepbach" ab. Als sie gegen 08:50 Uhr zurückkehrte, bemerkte sie mehrere Schäden an ihrem Auto.
Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen sowie den Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin.
Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.
Zudem erinnert die Polizei daran, dass bei einem Unfall alle Beteiligten dazu verpflichtet sind, sich zu erkennen zu geben und Kontaktdaten auszutauschen. Wer sich unerlaubt entfernt, muss mit einer Geldstrafe oder sogar dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.
