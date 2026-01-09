PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Albin A. aus Neuss

Neuss (ots)

Am Mittwoch (07.01.) berichteten wir per Pressemeldung von dem vermissten 14-jährigen Albin A. aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6191874 ).

Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Junge konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

