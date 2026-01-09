Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Albin A. aus Neuss
Neuss (ots)
Am Mittwoch (07.01.) berichteten wir per Pressemeldung von dem vermissten 14-jährigen Albin A. aus Neuss (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6191874 ).
Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - der Junge konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Mithilfe.
