Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher flüchtet nach Kontakt mit Hausbewohner

Korschenbroich (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Bruchstraße in Korschenbroich ist am Donnerstagmorgen (08.01.), gegen 07:10 Uhr, Schauplatz eines Einbruchs geworden. Ein ungebetener Gast hatte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugang zu dem Haus verschafft.

Im Obergeschoss öffnete der dunkel gekleidete Täter eine Tür und traf auf den dahinter schlafenden Hausbewohner. Der Eindringling ergriff daraufhin sofort die Flucht. Spuren im Schnee deuten darauf hin, dass er möglicherweise mit einem vor dem Haus abgestellten Fahrzeug davongefahren ist.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Einbrecher bei seiner Tat Schmuck erbeutet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell