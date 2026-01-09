Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Öffentlichkeitsfahndung nach Fiona S. ist beendet - Mädchen wurde wohlbehalten angetroffen

Grevenbroich / Mönchengladbach (ots)

Mit unserer Pressemeldung vom 05.01.2026, 09:52 Uhr, berichteten wir unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung nach Fiona S." über einen Vermisstenfall aus Grevenbroich.

Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6190046

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der seit Donnerstag (01.01.) vermissten Fiona S. wird zurückgenommen. Das 13 Jahre alte Mädchen konnte zwischenzeitlich wohlbehalten angetroffen werden.

Wir danken der Öffentlichkeit für die Mithilfe und bitten darum, die im Rahmen der Fahndung verbreiteten Fotos und personenbezogenen Daten nicht weiter zu teilen, sondern diese zu löschen.

