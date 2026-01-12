Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kraftrad-Fahrer stürzt - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (08.01.) befuhr gegen 09:20 Uhr ein Kölner mit seinem Kraftrad die linke Spur der Fesserstraße und beabsichtigte auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Nach ersten Erkenntnissen wechselte plötzlich ein schwarzer Pkw-Kombi, welcher vor ihm fuhr, von der rechten Spur auf die linke Spur. Der Kölner musste daraufhin stark bremsen und kam zu Fall. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort. Der Kraftradfahrer verletzte sich leicht.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Warum lohnt es sich nicht, eine Unfallflucht zu begehen: Zum einen ist das Weglaufen oder Wegfahren keine Lösung, sondern verschärft die Situation nur. Wer sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, riskiert neben einem Bußgeld auch den Führerscheinverlust und strafrechtliche Konsequenzen. Zum anderen ist es für die Geschädigten sehr belastend, wenn sie keinen Ansprechpartner vor Ort haben. Oftmals bleiben die Opfer solcher Unfälle auf den Kosten sitzen. Stellen Sie sich vor, dass Ihnen ein Schaden zugefügt wird. Sie würden sich ebenfalls wünschen, dass dieser vom Verursacher beglichen wird. In Deutschland ist eine Kfz-Versicherung verpflichtend und kommt in der Regel für den verursachten Fremdschaden auf. Daher führt ein Flüchten vom Unfallort, nur zu mehr Problemen für alle Beteiligten. Hinweise von Zeugen können entscheidend dazu beitragen, die Täter zu ermitteln und die Unfallursache aufzuklären.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell