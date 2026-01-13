Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen

Lkr. Tuttlingen) Betrunkener 61-jähriger Autofahrer verursacht mit etwa 2,6 Promille einen Verkehrsunfall: 4.000 Euro Sachschaden (12.01.2026)

Wehingen (ots)

Ein 61-jähriger betrunkener Autofahrer hat am Montagabend einen Verkehrsunfall in der Gosheimer Straße verursacht. Der Mann war gegen 20:45 Uhr mit seinem Renault in Richtung Gosheim unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Ford eines 19-Jährigen. Dabei kam es zu einem Streifvorgang der beiden Autos.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung des 61-Jährigen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest bestätigte mit etwa 2,6 Promille den Verdacht. Die Beamten brachten den Unfallfahrer daher zum Polizeirevier, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Die Ermittlungen zur Entziehung der Fahrerlaubnis wurden aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell