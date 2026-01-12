Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall im Kreisverkehr Oderstraße (09.01.2026)

VS-Villingen (ots)

Auf winterglatter Straße hat sich am Freitag, gegen 22 Uhr, am Kreisverkehr der Oderstraße ein Unfall ereignet bei dem sich eine Person schwerverletzte. An der Zufahrt zum Kreisverkehr konnte ein 20-jähriger Volvo-Fahrer seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig anhalten und geriet ins Rutschen. Dadurch stieß er mit einem Renault im Kreisverkehr zusammen. Wegen des Aufpralls verletzte sich dessen 26-jähriger Fahrer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die beiden Autos mussten indes mit einem Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell