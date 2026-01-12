Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, K 5724

Schwarzwald Baar Kreis) Glätteunfall fordert Leichtverletzten (10.01.2026)

St. Georgen im Schwarzwald - K 5724 (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen der Ortschaft Brogen und Hardt ist es am Samstag, gegen 13:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. In Richtung Hardt unterwegs, verlor ein 42-jähriger Audi-Fahrer die Kontrolle über sein Auto und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Peugeot eines 54-Jährigen zusammen. Eine 50-Jährige Mitfahrerin im Peugeot verletzte sich durch den Aufprall leicht und musste in einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Wagen waren nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Gesamtschaden in Höhe von circa 60.000 Euro abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell