PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen
Schwarzwald Baar Kreis) Alkoholisiert Unfall verursacht (09.01.2026)

Tuningen (ots)

Auf der Sunthauser Straße hat ein Skoda-Fahrer am Freitag betrunken einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige fuhr, um 19 uhr, mit seinem Wagen einem vorrausfahrenden 54-jährigem Toyota-Fahrer auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann etwa zwei Promille im Blut hatte. Dies hatte je eine Führerscheinbeschlagnahme und Blutentnahme zur Folge.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren