POL-KN: (Tuningen
Schwarzwald Baar Kreis) Alkoholisiert Unfall verursacht (09.01.2026)
Tuningen (ots)
Auf der Sunthauser Straße hat ein Skoda-Fahrer am Freitag betrunken einen Unfall verursacht. Der 32-Jährige fuhr, um 19 uhr, mit seinem Wagen einem vorrausfahrenden 54-jährigem Toyota-Fahrer auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der junge Mann etwa zwei Promille im Blut hatte. Dies hatte je eine Führerscheinbeschlagnahme und Blutentnahme zur Folge.
