Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald Baar Kreis) Versuchter Einbruch in Discountmarkt (11.01.2026)

Dauchingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchten Einbrecher, gegen 2:30 Uhr, in einen Discountmarkt an der Pfeilstraße einzubrechen. Gewaltsam verschafften sie sich Zugang in einen Vorraum und versuchten von dort in den Verkaufsraum zu gelangen. Daran scheiterten sie und zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Schwenningen sucht nun, unter der Nummer 07720 / 85000, Zeugen zum Vorgang.

