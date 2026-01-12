Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Wahlwies, Lkr. Konstanz) Einbruch in Metzgerei - Polizei sucht Zeugen (09./10.01.2026)

Stockach, Wahlwies (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in einen Betrieb im Hardtring im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Zwischen 19 Uhr und 5 Uhr machten sich unbekannte Täter gewaltsam an einem Fenster der Metzgerei "Natürlich Böhm" zu schaffen und gelangten so in die Innenräume. Nachdem sie sich dort kurz aufhielten, flüchteten sie jedoch ohne Beute. Der am Fenster verursachte Schaden dürfte bei etwa 1.000 Euro liegen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Metzgerei beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell