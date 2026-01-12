Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, B314, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B314 an der Auffahrt zur A81 - eine Person verletzt und hoher Blechschaden (09.01.2026)

Hilzingen, B314 (ots)

Bereits am Freitagnachmittag ist es auf der Bundesstraße 314 zwischen Singen und Hilzingen zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Person verletzt worden ist. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit einem BMW von Singen in Richtung Hilzingen. An der Auffahrt zur A81 bog er nach links ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Opel eines 59-Jährigen. Der Opel prallte in die Beifahrerseite des abbiegenden Autos, wobei der 59-Jährige Verletzungen erlitt und durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt wurde. An den beiden beteiligten Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt knapp 40.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Abfahrt von der Autobahn auf die B314 für etwa eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell