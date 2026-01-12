PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Hausen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der "Junkerreute" (09.01.2026)

Singen, Hausen (ots)

Am Freitagabend sind Unbekannte in einen Betrieb in der "Junkerreute" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Bäckerei "Nestel". Dort brachen sie mehrere Schränke auf und erbeuteten Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bäckerei Nestel beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

