Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Hausen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Bäckerei in der "Junkerreute" (09.01.2026)

Singen, Hausen (ots)

Am Freitagabend sind Unbekannte in einen Betrieb in der "Junkerreute" eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Bäckerei "Nestel". Dort brachen sie mehrere Schränke auf und erbeuteten Bargeld.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Bäckerei Nestel beobachtet haben oder Personen, die sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell