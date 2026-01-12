Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, B 14

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsunfall: Ein Leichtverletzter und rund 40.000 Euro Sachschaden (11.01.2026)

Emmingen-Liptingen (ots)

Am Sonntagmittag ist es auf der Bundesstraße 14 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos gekommen.

Ein 44-jähriger Mann fuhr gegen 13 Uhr mit seinem VW auf der Landesstraße 114 in Richtung B 14. Im Einmündungsbereich bog er nach links ab und übersah dabei den vorfahrtsberechtigten VW eines 32-Jährigen, der in Richtung Emmingen-Liptingen unterwegs war. Durch den Aufprall drehten sich beide Wagen und kamen entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 32-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell