Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) Mehrere Diebstähle im Bereich Aldingen - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen (11.01.2026)

Aldingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen ist es im Stadtgebiet von Aldingen zu mehreren Diebstählen aus unverschlossenen Fahrzeugen gekommen.

Ein aufmerksamer Anwohner informierte die Polizei gegen 07:30 Uhr, dass eine männliche Person versuchte, sich im Neubaugebiet Aldingen Zugang zu verschiedenen Autos zu verschaffen. Der Zeuge habe den Mann bereits in der Nacht zuvor beobachtet, wie dieser versuchte, Fahrzeuge zu öffnen. Auf Ansprache durch den Zeugen flüchtete der Mann.

Im Zuge von Fahndungsmaßnahmen konnte ein 27-jähriger Tatverdächtiger festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Der Mann hielt sich zum Zeitpunkt der Festnahme im Bereich der Bergstraße auf. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten verschiedenste Kleingegenstände, für die er keinerlei Eigentumsnachweis vorlegen konnte. Auch in seiner Wohnung wurde weiteres vermeintliches Diebesgut sichergestellt.

Teile des Diebesgutes konnten den Eigentümern zugeordnet werden. Die Herkunft weiterer Gegenstände ist noch unklar. Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell