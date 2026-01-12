Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) Geparktes Auto gerät aus unbekannter Ursache in Brand (10.01.2026)

Rottweil (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein geparktes Auto am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Der BMW war seit dem Vorabend auf einem Schotterparkplatz in der Stadionstraße abgestellt. Gegen 03:30 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Fahrzeugbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Rottweil, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell