PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Lkr. Rottweil) Geparktes Auto gerät aus unbekannter Ursache in Brand (10.01.2026)

Rottweil (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein geparktes Auto am frühen Samstagmorgen in Brand geraten. Der BMW war seit dem Vorabend auf einem Schotterparkplatz in der Stadionstraße abgestellt. Gegen 03:30 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Fahrzeugbrand.

Beim Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr Rottweil, die mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war, löschte das Feuer.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hinweise auf eine Brandstiftung ergaben sich bislang nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren