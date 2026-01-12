Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Lkr. Rottweil) 20-jähriger Mann betrunken, ohne Fahrerlaubnis und unberechtigt mit Seat unterwegs (12.01.2026)

Rottweil (ots)

Einen 20-jährigen Betrunkenen konnten Polizisten in der Nacht von Sonntag auf Montag ohne gültige Fahrerlaubnis in der Kniebisstraße antreffen. Der Mann randalierte gegen 01:45 Uhr vor dem Wohnhaus seiner ehemaligen Lebensgefährtin und rief dadurch die Polizei auf den Plan. Beamte konnten den offensichtlich Betrunkenen vor Ort antreffen und in Gewahrsam nehmen. Ermittlungen ergaben, dass er zuvor unberechtigt mit einem Seat in die Kniebisstraße gefahren war. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen.

Aufgrund seiner Alkoholisierung brachten die Polizisten den Mann zur Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus. Hierbei beleidigte der 20-Jährige die Beamten aufs Übelste. Um weitere Störungen zu verhindern, verbrachte er die restliche Nacht im Polizeigewahrsam. Die Polizei Rottweil hat die Ermittlungen zu den verschiedenen begangenen Straftaten des Mannes aufgenommen.

