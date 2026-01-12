Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Hilfsbereitschaft ausgenutzt und Geldbeutel entwendet (10.01.2026)

Singen (ots)

Eine unbekannte Diebin hat am Samstagmittag die Hilfsbereitschaft einer Seniorin ausgenutzt und sie bestohlen. Gegen 12 Uhr war eine 85-Jährige zu Fuß auf dem Verbindungsweg vom Malvenweg zur Georg-Fischer-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 25 machte eine unbekannte Frau die kein Deutsch sprach auf sich aufmerksam, trat an die 85-Jährige heran und zeigte auf ihrem Handy einen Kartenausschnitt. Während sie die lebensältere Dame mit ihrem vermeintlichen Anliegen ablenkte, entwendete die Unbekannte unbemerkt den Geldbeutel aus der Handtasche der Seniorin. Anschließend entfernte sich die Diebin, zu deren Beschreibung bekannt ist, dass sie eine kleine Statur hatte, dunkle Haare und einen weißen Mantel trug.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Frau nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

