PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Brand in einem Restaurant in der Stockholzstraße - mehrere zehntausend Euro Schaden (12.01.2026)

Singen (ots)

In der Nacht auf Montag ist es in einem Restaurant in der Stockholzstraße zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Kurz vor drei Uhr stellten Zeugen Rauch aus dem Dach des Lokals fest und verständigten die Feuerwehr. Bereits wenige Minuten später stand der Innenraum nahezu in Vollbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte brachten das Feuer zeitnah unter Kontrolle und konnten es schließlich löschen. Den durch den Brand entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren