POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Brand in einem Restaurant in der Stockholzstraße - mehrere zehntausend Euro Schaden (12.01.2026)
Singen (ots)
In der Nacht auf Montag ist es in einem Restaurant in der Stockholzstraße zum Ausbruch eines Feuers gekommen. Kurz vor drei Uhr stellten Zeugen Rauch aus dem Dach des Lokals fest und verständigten die Feuerwehr. Bereits wenige Minuten später stand der Innenraum nahezu in Vollbrand. Die alarmierten Einsatzkräfte brachten das Feuer zeitnah unter Kontrolle und konnten es schließlich löschen. Den durch den Brand entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf mehrere zehntausend Euro.
Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
