Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen Männer an - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (11.01.2026)

Konstanz (ots)

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Sonntag an der Reichenaustraße ereignet hat, wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 2 Uhr waren zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahre zu Fuß unterhalb der Europabrücke unterwegs. Dort wurden sie - mutmaßlich aufgrund missfallenden Fangesangs - von zwei Unbekannten angegriffen und geschlagen. Anschließend flüchteten die beiden Täter.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell