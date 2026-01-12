POL-KN: (Konstanz) Unbekannte greifen Männer an - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (11.01.2026)
Konstanz (ots)
Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall, der sich in der Nacht auf Sonntag an der Reichenaustraße ereignet hat, wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 2 Uhr waren zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahre zu Fuß unterhalb der Europabrücke unterwegs. Dort wurden sie - mutmaßlich aufgrund missfallenden Fangesangs - von zwei Unbekannten angegriffen und geschlagen. Anschließend flüchteten die beiden Täter.
Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.
Rückfragen bitte an:
Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell