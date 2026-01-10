Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsheim, Lkr. TUT) Unbekannte brechen Opferstock auf (08.01.2026)

Königsheim (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag und Donnerstag den Opferstock in der Antoniuskapelle in Königsheim aufgebrochen. Dabei brachen die Täter den Opferstock mit brachialer Gewalt aus der Wand heraus und entwendeten diesen komplett.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell