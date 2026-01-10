PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsheim, Lkr. TUT) Unbekannte brechen Opferstock auf (08.01.2026)

Königsheim (ots)

Unbekannte haben zwischen Montag und Donnerstag den Opferstock in der Antoniuskapelle in Königsheim aufgebrochen. Dabei brachen die Täter den Opferstock mit brachialer Gewalt aus der Wand heraus und entwendeten diesen komplett.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen unter Tel. 07424 93180 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
PHK Thorsten Priller
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

