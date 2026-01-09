Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Volkertshausen, Lkr. Konstanz) Dachstuhlbrand in der Hauptstraße - vermutlich technischer Defekt (08.01.2026)

Volkertshausen (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist es am Donnerstagmorgen in der Hauptstraße zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Gegen kurz vor 9 Uhr stellten Passanten Rauch aus dem Dach und offenes Feuer im Gebäudeinneren fest. Nachdem sie die Feuerwehr verständigt hatten, begaben sich die drei Männer umgehend zum Gebäude, um die Bewohner zu warnen. Da die Klingel nicht funktionierte machten sie mittels lauten Klopfens auf sich aufmerksam, so dass die beiden 77 und 73 Jahre alten Senioren das Haus unbeschadet verlassen konnten. Die mit starken Kräften ausgerückten Feuerwehren löschten den Brand, der zum Glück nicht die zunächst befürchteten Ausmaße angenommen hatte. Nach derzeitigem Sachstand ist eine Brandentstehung im Bereich eines Sicherungskastens wahrscheinlich. Die Höhe des entstandenen Schadens dürfte im Bereich von rund 80.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell