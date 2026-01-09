Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Lastwagenfahrer mit 1,6 Promille unterwegs (08.01.2026)

Stockach (ots)

Dank des Hinweises einer Autofahrerin konnten Beamte des Polizeireviers Stockach am Donnerstagabend einen betrunkenen Lastwagenfahrer aus dem Verkehr ziehen. Gegen 23.20 Uhr fiel einer Zeugin ein Lastwagen auf, der auf der B313 in Richtung Stockach unterwegs war. An der Anschlussstelle Stockach-West überfuhr er zunächst eine rote Ampel, dann in die falsche Richtung in den Rißtorfkreisel ein, wendete dort und setzte seine Fahrt anschließend in Schlangenlinien auf die A98 in Richtung Singen fort. Im Rahmen der sofortigen Fahndung stellten die Beamten den mehrmals über die Mittel- und den Standstreifen fahrenden Laster kurz drauf auf der Autobahn fest und stoppten ihn. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Fahrers ergab ein Alkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille. Daraufhin behielten sie den Führerschein des Mannes ein und brachten ihn zur Blutentnahme in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell