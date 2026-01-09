Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, L219) Auto überfährt mehrere Verkehrsinseln und eine Fußgängerampel - insgesamt rund 30.000 Euro Schaden (08.01.2026)

Konstanz, L219 (ots)

Insgesamt rund 30.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der Landesstraße 219 zwischen Konstanz und Litzelstetten ereignet hat. Gegen 20 Uhr war ein 72-jähriger Kia-Fahrer von Konstanz in Richtung Litzelstetten unterwegs. An der Einmündung zur Insel Mainau kam er aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr in der Folge mehrere Verkehrsinseln, die dortige Fußgängerampel und den Fuß- und Radweg an der Zufahrt zur Insel, ehe das Auto durch den Zaun des Auffangsees gestoppt wurde. Der 72-Jährige blieb unverletzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe unterstützte die Feuerwehr vor Ort. Um den nicht mehr fahrbereiten Kia kümmerte sich ein Abschleppdienst.

