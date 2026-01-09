Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter beschädigt grauen Hyundai - Polizei bittet um Hinweise (05./08.01.2026)

Hilzingen (ots)

Ein Unbekannter hat im Zeitraum zwischen Montagvormittag und Donnerstagabend einen nach einer Panne an der Straße "Untere Gießwiesen" auf Höhe der Hausnummer 15 abgestellten grauen Hyundai demoliert und dabei einen Schaden von rund 10.000 Euro hinterlassen.

Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 entgegen.

